Экс-промоутер легенды назвал боксера, с которым категорически не хочет драться Кличко

Все больше слухов и интриги появляется вокруг возможного возвращения в ринг Владимира Кличко. Хотя украинец уже в почтенном возрасте, но находится в отличной форме, которой могут позавидовать младшие бойцы.

Бывший промоутер украинца Том Леффлер в очередной раз прокомментировал возможное возвращение в боксе Владимира Кличко. Леффлер уверен, что Кличко-младшему будет по силам осуществить камбэк и назвал соперника, с которым Владимир никогда не выйдет в один ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на ES News.

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С кем не подерется Владимир Кличко

Также экс-промоутер украинской легенды вспомнил, что у Кличко есть незавершенное дело в противостоянии с Тайсоном Фьюри. Но последний неожиданно закончил карьеру в начале 2025-го года.

Кличко сказал мне, что он бы провел бой за титул в хевивейте, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, увидим, что будет дальше. Очевидно, что он не хочет драться с Усиком. У него есть незавершенное дело с Фьюри, но тот, кажется, решил взять очередной перерыв,

– заявил Леффлер.

Отметим, что Кличко-младший поддерживал с vip-мест Усика в реванше против Фьюри.

Справка. 28 ноября 2015-го года Владимир Кличко провел бой против Тайсона Фьюри в немецком Дюссельдорфе. Боксеры провели полный 12-раундовый поединок, в котором по единогласному решению одержал "Цыганский король" – 115-112 (дважды) и 116-111. Александр потерял все свои пояса.

В апреле Кличко-младший проиграл Энтони Джошуа и закончил карьеру профессионального боксера.

Напомним, что Тайсон в своих недавних комментариях еще упоминал возможный бой против украинца. Фьюри уверял, что готов дать реванш Владимиру Кличко. Но внезапно закончил карьеру, не дав боя Джошуа. Также о поединке против Кличко-младшего поговаривал Даниэль Дюбуа.