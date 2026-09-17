Звездный Сауль Альварес провел тренировку с Усиком

Звездный мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес готовится к своему следующему поединку в испанской Гандии, расположенной в регионе Валенсия. Тренировочный лагерь бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе разместился на базе украинца Александра Усика.

Кадры с совместного занятия появились в инстаграме Усика, который поделился ими со своими подписчиками. Таким образом, на одной спортивной арене в Валенсии встретились сразу две звезды мирового бокса.

Подготовка Альвареса

Канело готовится к поединку против непобедимого француза Кристиана Мбилли. На кону будет стоять титул WBC во втором среднем весе. Бой запланирован на 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Для Альвареса это будет очередная защита чемпионского пояса. Его профессиональный рекорд на данный момент составляет 63 победы, три поражения и две ничьи, из которых 39 побед мексиканец одержал нокаутом.

Испанский зал Усика уже не впервые принимает известных боксеров. Ранее здесь свою подготовку к поединкам проводил бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Планы Усика

В то же время команда Усика работает над организацией следующего большого поединка украинца. Одним из приоритетных соперников называют бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. По словам директора команды Усика Сергея Лапина, бой могут провести в начале марта 2027 года, а в качестве основного варианта места проведения пока рассматривают США.

Сам Усик в последний раз выходил на ринг в мае этого года, когда досрочно победил Рико Верховена.