Малоизвестный факт об Усике: 15 поражений, которые сделали украинца абсолютным чемпионом

Александр Усик не знает поражений в профессиональном боксе и имеет 25 побед в 25 боях. В то же время в любительском боксе украинец терпел поражения, однако одержал огромное количество побед.

Украинский чемпион прошел долгий путь, чтобы стать одним из лучших боксеров современности. За плечами Усика – олимпийское "золото", абсолютное чемпионство в двух весовых категориях и безупречный профессиональный рекорд, сообщает 24 Канал.

Усик не проигрывал в профессиональном боксе

Александр Усик дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и с тех пор не знал горечи поражения. К маю 2026 года украинец провел 24 поединка, одержав 24 победы, 15 из которых завершил досрочно.

25-й бой стал особенным. 23 мая Усик встретился с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в поединке у пирамид Гизы в Египте. Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде и сохранил статус непобедимого.

Таким образом, профессиональный рекорд Усика на данный момент составляет 25 побед в 25 боях, 16 из них – нокаутом. Интересно, что абсолютным чемпионом мира украинец становился в двух весовых категориях – первой тяжелой и супертяжелой.

В июне 2026 года Усик объявил об отказе от чемпионских поясов WBA, WBC и IBF, однако подчеркнул, что не заканчивает карьеру.

15 поражений в любительском боксе и главное "золото"

На любительском уровне статистика Усика была не столь безупречной. Украинец провел 350 боев, в которых одержал 335 побед и потерпел 15 поражений.

Среди этих неудач было и поражение на Олимпиаде-2008 в Пекине. Усик уступил итальянцу Клементе Руссо в четвертьфинале, но через четыре года получил шанс на реванш – уже в финале Олимпийских игр в Лондоне.

В 2012 году украинец победил Руссо и завоевал золотую медаль в супертяжелом весе. До этого Усик также становился чемпионом мира среди любителей в 2011 году, а в 2008-м выиграл чемпионат Европы в полутяжелом весе.

Именно сочетание огромного любительского опыта и безупречной профессиональной карьеры помогло украинцу стать одним из самых успешных боксеров своего поколения.