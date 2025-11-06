Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Усик получит предложение о бое от суперзвезды бокса: кто захочет драться с украинцем
6 ноября, 16:03
2

Усик получит предложение о бое от суперзвезды бокса: кто захочет драться с украинцем

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Усик планирует вернуться на ринг в следующем году, но еще не определился с соперником для своего юбилейного 25-го боя.
  • Обозреватель Гарет Дэвис заявил, что Усик скоро получит выгодное предложение по бою.

Александр Усик планирует вернуться на ринг в следующем году. Однако окончательно не известно, с кем проведет украинский боксер свой юбилейный 25-й поединок в проф-ринге.

Гарет Дэвис высказался о будущем Александра Усика. Обозреватель бокса из Великобритании заявил, что скоро украинский чемпион получит предложение о бое, пишет 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Какое предложение получит Усик?

Дэвис заявил, что сейчас Усик хранит молчание, хотя ранее говорил о бое с Уордли. Обозреватель отметил, что украинский боксер в ближайшее время получит выгодное предложение о поединке на большом стадионе.

Важно, чтобы имя Фабио Уордли было на слуху, иначе чемпион может решить, что бой будет слишком сложным и откажется от пояса. Между тем Тайсон Фьюри продолжает стремиться к третьему бою с Усиком, и после победы Уордли это стало еще очевиднее,
– сказал Дэвис.

Ранее Диллиан Уайт в интервью Sky Sports поделился мыслями, будет ли драться Усик с Уордли, или все-таки откажется от боя и титула.

"Усик не убегает от вызовов. Он уже дрался со всеми лучшими и в крузервейте, и в супертяжах. Он никогда никого не избегал, поэтому ему нет смысла убегать от Уордли. Я понимаю, что у него могут быть более выгодные предложения, но я не думаю, что Усик оставит титулы", – высказался боксер.

Что известно об Усике и Фьюри?

  • Александр Усик дважды дрался с Тайсоном Фьюри в 2024 году. В обоих поединках украинский боксер победил "Цыганского короля".
  • В январе 2025 года Фьюри завершил боксерскую карьеру после второго поражения от Усика.
  • Ранее появилась информация, что Фьюри может провести выставочный бой с Логаном Полом. Возможно, британец встретится с американцем в феврале 2026 года.