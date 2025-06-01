Усик сразится в октагоне с обидчиком Тайсона: стороны провели успешные переговоры

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля. Боксеры разделят ринг на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Усик, после поединка против Дюбуа, планирует провести бой по правилам ММА. По словам промоутера Накиса Бидариана, переговоры с Джейком Полом прошли успешно, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что известно о бое Усик – Пол

Александр Усик будет драться против Джейка Пола в октагоне. Накис Бидариан, промоутер блогера, отметил, что они имели несколько позитивных разговоров с командой украинца.

Теперь нужно определенное время, чтобы организовать поединок. Александр Усик и Джейк Пол заинтересованы в проведении очного противостояния.

Все зависит от сроков. Джейк достаточно сумасшедший, чтобы выйти в октагон, Александр также заинтересован в этом. Нужно просто найти время, чтобы оба боксера были свободными,

– сказал Бидариан.

Напомним, что Александр Усик сразится с Даниэлем Дюбуа за звание "абсолюта" в хевивейте. Бой состоится 19 июля 2025 года.

Джейк Пол встретится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим 28 июня 2025 года. Поединок состоится в Анагайме в США.