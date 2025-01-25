Известный промоутер высказался относительно возможной политической карьеры Усика

Владислав Елисеев поделился мыслями относительно будущего Александра Усика. Главный менеджер Top Boxing Generation считает, что украинский чемпион может сменить деятельность после завершения карьеры.

Промоутер предположил, что боксера можно будет увидеть в роли политика. По его мнению, Король хевивейта также может заняться бизнесом, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport Business Media.

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Будущее Усика

Владислав Елисеев обосновал свое мнение относительно политической карьеры Александра Усика. Промоутер отметил, что украинский чемпион не будет сидеть без дела и даже после завершения карьеры он часто будет появляться в СМИ.

Также Елисеев подчеркнул, что Усик всегда настроен на то, чтобы улучшать что-то. Поэтому его карьера в политике или бизнесе вполне возможна, когда Александр решит покинуть бокс.

В каком-то интервью у него спросили о главных проблемах Украины. Он ответил, что в стране очень мало менеджеров, настоящих профессионалов, которые бы могли двигать спортивную индустрию вперед. У Александра достаточно амбициозные цели в этом, и если он будет на какой-то большой должности, для него не будут целью деньги,

– сказал Елисеев.

Отметим, что украинский чемпион сейчас имеет свой благотворительный фонд. Его организация занимается помощью украинским военным и пострадавшим от войны.

Напомним, что Александр Усик в профессиональном ринге провел 23 поединка и не потерпел ни одного поражения. Украинский боксер является обладателем титулов WBC, WBO и WBA.