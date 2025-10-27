Украинский боксер эффектно уничтожил соперника жестким ударом в челюсть

В минувшие выходные в Таиланде состоялся большой вечер бокса. В одном из поединков в рамках спортивного шоу сражался украинец Александр Захожий.

Бой состоялся в супертяжелом весе, а соперником Захожего стал местный боксер Аписита Сангмуангу. Поединок завершился победой украинца, сообщает 24 канал.

Как прошел бой Захожий – Сангмуангу?

Александр Захожий уничтожил Аписиту Сангмуангу. Украинский боксер нокаутировал местного боксера во втором раунде.

Таец пытался отвечать Захожему, но украинец одним ударом завершил поединок. Александр мощным панчем попал в челюсть Сангумаунгу, который упал на настил ринга. Рефери остановил поединок.

Захожий нокаутировал Сангмуангу: смотрите видео

Ранее Александр Захожий рассказал об амбициозных планах на будущее. Как сообщает Grafters_com, украинский боксер заявил, что хочет драться с известным американским супертяжем Деонтеем Уайлдером.

Кто такой Александр Захожий?