Украинский боксер эффектно уничтожил соперника жестким ударом в челюсть
- Украинец Александр Захожий победил тайского боксера Аписиту Сангмуангу нокаутом во втором раунде.
- Захожий заявил о желании драться с известным американским супертяжем Деонтеем Уайлдером.
В минувшие выходные в Таиланде состоялся большой вечер бокса. В одном из поединков в рамках спортивного шоу сражался украинец Александр Захожий.
Бой состоялся в супертяжелом весе, а соперником Захожего стал местный боксер Аписита Сангмуангу. Поединок завершился победой украинца, сообщает 24 канал.
Как прошел бой Захожий – Сангмуангу?
Александр Захожий уничтожил Аписиту Сангмуангу. Украинский боксер нокаутировал местного боксера во втором раунде.
Таец пытался отвечать Захожему, но украинец одним ударом завершил поединок. Александр мощным панчем попал в челюсть Сангумаунгу, который упал на настил ринга. Рефери остановил поединок.
Захожий нокаутировал Сангмуангу: смотрите видео
Ранее Александр Захожий рассказал об амбициозных планах на будущее. Как сообщает Grafters_com, украинский боксер заявил, что хочет драться с известным американским супертяжем Деонтеем Уайлдером.
Кто такой Александр Захожий?
Александр Захожий впервые выступил в профессиональном ринге в 2017 году. Тогда украинский боксер победил Давида Гогиашвили, нокаутировав грузина в первом раунде.
Уроженец Запорожья провел 21 поединок в профи. Захожий имеет на своем счету 20 побед (16 – нокаутом) и 1 поражение.
Впервые Захожий проиграл в ноябре 2024 года. Украинский боксер проиграл единогласным решением судей Лабиното Джоджаю из Косово.