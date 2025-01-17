В пятницу, 17 января 2025-го года, Александр Усик празднует свой 38-й день рождения. Футбольный клуб Полесье Житомир одним из первых поздравило титулованного боксера с праздником.

Боксер из Симферополя в очередной раз встречает свой новый жизненный год в статусе непобедимого бойца. В свои 37 лет Александр Усик дважды побил Тайсона Фьюри и даже успел немного побыть в статусе абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Усик принимает поздравления

Житомирское Полесье поздравило Усика с днем рождения, пишет 24 Канал.

С днем рождения, ЧЕМПИОН! Сегодня свой 38-й день рождения празднует АЛЕКСАААНДР УСИИИК !!! Поздравляем!

– поздравили в футбольном клубе.

Напомним, что 19 июля 2023-го года Усик подписал контракт с футбольным клубом из Житомира. Перед этим в феврале 2022-го Александр сыграл в товарищеском матче Полесья против ровенского Вереса в рамках турнира "Winter Cup" 2022 в Турции.



Александр Усик в заявке Полесья / Скриншот с официального сайта клуба

Усик находится в заявке Полесья на позиции форварда. Титулованный боксер хочет дебютировать на уровне официальных матчей.