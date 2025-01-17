Полесье поздравило Усика с днем рождения
В пятницу, 17 января 2025-го года, Александр Усик празднует свой 38-й день рождения. Футбольный клуб Полесье Житомир одним из первых поздравило титулованного боксера с праздником.
Боксер из Симферополя в очередной раз встречает свой новый жизненный год в статусе непобедимого бойца. В свои 37 лет Александр Усик дважды побил Тайсона Фьюри и даже успел немного побыть в статусе абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
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Усик принимает поздравления
Житомирское Полесье поздравило Усика с днем рождения, пишет 24 Канал.
С днем рождения, ЧЕМПИОН! Сегодня свой 38-й день рождения празднует АЛЕКСАААНДР УСИИИК !!! Поздравляем!
– поздравили в футбольном клубе.
Напомним, что 19 июля 2023-го года Усик подписал контракт с футбольным клубом из Житомира. Перед этим в феврале 2022-го Александр сыграл в товарищеском матче Полесья против ровенского Вереса в рамках турнира "Winter Cup" 2022 в Турции.
Александр Усик в заявке Полесья / Скриншот с официального сайта клуба
Усик находится в заявке Полесья на позиции форварда. Титулованный боксер хочет дебютировать на уровне официальных матчей.