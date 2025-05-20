"Выйдет за деньгами": известный украинский боксер высказался о самом ожидаемом мегафайте года

Сауль Альварес недавно победил Уильяма Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Теперь звездного Канело ждет другой вызов в его карьере.

Мексиканский боксер сразится против непобежденного Теренса Кроуфорда. Арнольд Хегай высказался относительно боя между Альваресом и "Охотником", сообщает 24 канал со ссылкой на Vringe.

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Что сказал Хегай

Украинский боксер заявил, что Теренс Кроуфорд вряд ли будет бегать от Сауля Альвареса. По его мнению, если "Охотник" начнет убегать, то не выиграет поединок против "Канело".

Отбегает 12 раундов и все скажут: "Понятно, решил просто заработать денег". Выйдет за деньгами или выигрывать бой – это все сразу поймут,

– сказал Хегай.

Арнольд Хегай ответил на вопрос, сможет ли Кроуфорд обойти Александра Усика в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. По мнению боксера, это возможно, если Теренс победит Сауля Альвареса.

Напомним, что бой за "абсолют" между Альваресом и Кроуфордом состоится 12 сентября 2025 года. Место проведения поединка Лас-Вегас.