Чемпион мира сделал смелый прогноз на самый ожидаемый мегафайт за "абсолют"

Сауль Альварес осенью этого года сразится против Теренса Кроуфорда. На кону поединка звание асболютного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое будет защищать мексиканец.

Шакур Стивенсон поделился мыслями относительно боя Альварес – Кроуфорд. Чемпион мира WBC в легком весе назвал победителя самого ожидаемого боя года, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Читайте также Манипуляция от Riyadh Season: бой Альварес – Кроуфорд состоится в старую дату

Прогноз от Стивенсона

Шакур Стивенсон считает, что фаворитом в поединке является Теренс Кроуфорд. По его мнению, "Охотнику" под силу одолеть звездного "Канело".

Стивенсон отметил, что разница в весе не играет большую роль. Зато Теренс имеет все, что нужно, чтобы победить Сауля.

Я думаю, что это возможно (что Кроуфорд остановит Канело – 24 канал). Я не говорю, что это произойдет, но это возможно, если Канело начнет действовать не так, как следует, и не поймет, что Бад тоже может сломаться,

– сказал Стивенсон.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе. Дата проведения поединка 12 сентября 2025 года.

Ранее тренер Роберт Гарсия сделал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.