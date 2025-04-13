Непобежденный американец разбил оппонента в первом раунде: эффектное видео

В субботу, 12 апреля, состоялся большой вечер бокса в Атлантик-Сити. В главном поединке Джарон Эннис дрался против Эймантаса Станиониса.

В андеркарде боя Эннис – Станионис перспективный Тамир Смоллз сражался против ветерана Эрла Баскома. Поединок закончился победой американского проспекта, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

Читайте также Звездный боксер в ярком стиле уничтожил соперника в объединительном бою: видео

Яркая победа Смоллза

Поединок между Тамиром Смоллзом и Эрлом Баскома завершился в первом раунде. Американский боксер эффектно отправил в нокаут представителя Бермудских островов.

Баском прижался к канатам, чем воспользовался Смоллз. 26-летний американец провел яркую серию ударов и не оставил шансов оппоненту.

Смоллз уничтожил Баскома: смотрите видео

Напомним, что Тамир Смоллз провел в профессиональном ринге 14 поединков. На счету американского боксера 14 побед (10 – нокаутом) и ни одного поражения.