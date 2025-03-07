"Было несколько хороших побед": чемпион мира назвал фаворита вероятного боя Паркер – Джошуа

Амир Хан поделился мыслями относительно возможного боя между Джозефом Паркером и Энтони Джошуа. Британец высоко оценил шансы временного чемпиона WBO взять реванш.

Хан отметил, что Джозеф Паркер смог стать популярным по сравнению с прошлыми боями. Поэтому поединок против Энтони Джошуа может вызвать ажиотаж, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Сможет ли Паркер взять реванш

Амир Хан высказался о возможности проведения боя между Джозефом Паркером и Энтони Джошуа. Боксер считает, что для ЭйДжея бой с Даниэлем Дюбуа более привлекателен с финансовой стороны.

Хан также выделил историю противостояния Джошуа – Дюбуа. Амир отметил, что это большой вызов для Энтони, ведь Даниэль побеждал его. Однако, если бой с "Динамитом" не состоится ЭйДжей может подраться с Паркером.

Британский боксер назвал результат вероятного боя Джошуа – Паркер. Амир Хан считает, что Джозеф может поквитаться с Энтони за поражение в прошлом поединке.

Я думаю, что Паркер был бы фаворитом против Джошуа, потому что у него было несколько хороших побед,

– сказал Хан.

Напомним, что Джозеф Паркер уже дрался с Энтони Джошуа в 2018 году. Тогда новозеландец уступил британцу единогласным решением судей и потерял титул чемпиона мира WBO.