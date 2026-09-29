Сын Майка Тайсона начинает карьеру в профессиональном боксе

29-летний Амир Тайсон, сын легендарного спортсмена Майка Тайсона, начинает профессиональную боксерскую карьеру. Он заключил многолетний контракт, предусматривающий несколько поединков, с промоутерской компанией Misfits Boxing, которая специализируется на боях с участием медийных личностей и блогеров.

О подписании контракта объявили во время недавнего боксерского вечера в Майами. Ожидается, что дебют Тайсона-младшего на профессиональном ринге состоится уже в декабре.

Громкий вызов и схватка с чемпионом

Презентация нового бойца сопровождалась едва ли не громким скандалом. Промоушен опубликовал видео, на котором Амир Тайсон сразу же бросает вызов действующему чемпиону Misfits в тяжелом весе Чейзу ДеМуру.

ДеМур мгновенно отреагировал и поднялся на ринг, после чего между мужчинами произошла жаркая дуэль взглядов. Ситуация едва не переросла в драку, поэтому в конфликт пришлось вмешаться охране, которая разняла спортсменов. Несмотря на высокий градус напряжения, организаторы отмечают, что этот бой пока лишь в перспективе: сначала Амир должен провести несколько разминочных поединков. Точная дата дебюта и имя первого соперника будут объявлены позже.

Внеринговое прошлое и протест легендарного отца

До этого момента Амир Тайсон не имел опыта выступлений на профессиональном ринге, хотя его деятельность всегда была связана со спортом. Он работал боксерским комментатором (в частности, на громком шоу своего отца) и успешно развивал собственный бренд одежды.

Желание попробовать свои силы в боксе появилось у Амира еще в 2021 году – тогда он активно стремился провести поединок против блогера Логана Пола. Однако его знаменитый отец, 60-летний Майк Тайсон, категорически не поддерживал эту идею и долгое время пытался отговорить сына от опасной спортивной карьеры.

Напомним, что сам "Железный Майк" в последний раз выходил на ринг 15 ноября 2024 года, когда в поединке уступил брату Логана Пола, Джейку Полу, единогласным решением судей. К слову, Netflix сейчас готовит новый документальный сериал о жизни и карьере легендарного экс-чемпиона.