Уникальный украинский экс-боксер оценил шансы возвращения Кличко в ринг

Первый обладатель чемпионского пояса в истории независимой Украины Андрей Синепупов высказал свое мнение относительно вероятного возвращения в профессиональный ринг Владимира Кличко. Бывший боксер не понимает, для чего Кличко-младший стремится закамбечить.

Андрей Синепупов знает, что Владимир Кличко находится в хорошей форме, которую постоянно поддерживает в тонусе. Однако по словам бывшего боксера, самое главное в боксе – это вовремя закончить карьеру, передает 24 Канал со ссылкой на Vringe.com.

Интересно Британский боксер рассказал, сколько ему заплатили за спарринги с Кличко и Усиком

Почему Кличко не следует возвращаться в ринг

Одним из таких хороших примеров Синепупов привел Леннокса Льюиса, Виталия Кличко. Зато добавил еще плохие примеры, среди которых оказались такие легенды бокса, как Рой Джонс, Мухаммед Али и Тайсон.

Уникальный украинский экс-боксер отметил боксерское наследие Кличко-младшего, но не понимает, для чего Владимиру снова выходить в профи-ринг. Синепупов поставил в пример свое возвращение в бокс, которое было провальным.

Вернуться? Ну не знаю, попробовать, конечно, можно, но вы понимаете, молодые ребята ... Я тоже уходил из бокса и потом через год вернулся. Вернулся, но мотивация уже не была той. Когда я начинал, когда завоевывал титулы, то мог умереть на ринге, я готов был умереть на ринге. А когда я вернулся, то умирать на ринге уже не был готов. И вот поэтому имею девять поражений. Богатый, известный, умный, красивый, который имеет все. Опять возвращаться? Для чего я не понимаю,

– заявил бывший боксер.

Отметим, что Владимир Кличко стремится стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана. Украинцу уже исполнилось 49 лет. Промоутер Александра Усика ранее оценивал возможное возвращение в ринг звездного земляка.

Сейчас за спиной Кличко-младшего 69 боев, в которых он торжествовал 64 раза (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Последний раз Владимир выходил в ринг 29 апреля 2017-го, когда проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Украинец отказался от реванша против Эй Джея и попрощался с профессиональным боксом.