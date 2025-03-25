Уроженец Украины одержал уверенную победу на пути к титульному бою

Столица Туманного Альбиона Лондон приняла турнир по смешанным единоборствам Cage Warriors 186. Поединки состоялись на культовой "O2 Arena".

Участие в рамках шоу принял Ник Бегли, выступающий под флагами Украины и Великобритании. Соперником талантливого бойца стал представитель Бразилии Кевин Лопес, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа Бегли

Бойцы провели полный поединок, а победителя боя определяли только по судейским запискам. Их результат был прогнозируемым, ведь Бегли всю встречу был первым номером, хорошо двигался, нанеся при этом большое количество ударов – 30:26 (дважды) и 30:25.

Видеообзор боя

Эта уверенная победа еще больше приблизила Ника Бэгли к титульному бою.

Видео объявления результатов боя