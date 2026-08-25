Когда и где смотреть бой Денис Беринчик – Сэм Ноукс в Украине

В субботу, 29 августа, в Лондоне состоится большой вечер бокса. Среди его участников будет и один из самых известных украинских боксеров.

Речь идет о Денисе Беринчике, который возвращается на ринг после долгого перерыва. Соперником спортсмена из Луганской области станет британец Сэм Ноукс, сообщает телеграм-канал "Диденко о БОКСЕ".

Где смотреть бой Беринчика

Поединок Беринчик – Ноукс будет транслироваться в Украине в прямом эфире. Как сообщил генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, трансляция будет доступна на сервисе Megogo.

Сам транслятор пока не делал анонса показа боя с участием Дениса Беринчика. Поединок против Ноукса пройдет на "O2 Arena" в Лондоне, начало боксерского вечера запланировано ориентировочно на 19:00 по киевскому времени.

Бой Беринчик – Ноукс станет последним в андеркарде главного боя вечера. В нем Мойзес Итаума и Филипп Хргович сразятся за чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе. Ожидается, что Беринчик выйдет на ринг ближе к полуночи.

Расписание боев боксерского вечера 29 августа:

Гвидо Вианелло – Мозес Джолли (супертяжелый вес) Алоис Джуниор – Майк Перес (первая тяжелая весовая категория) Константин Урсу – Бен Вон (полусредний вес) Денис Беринчик – Сэм Ноукс (легкий вес) Мойзес Итаума – Филипп Хргович (супертяжелый вес)

Когда Беринчик дрался в последний раз

Напомним, что свой последний бой Денис провел еще в феврале 2025 года. Тогда у украинца была статистика из 19 побед в 19 встречах, но он испортил ее поражением.

Обвинителем Беринчика стал Кейшон Дэвис, который победил нашего боксера техническим нокаутом в четвертом раунде. Это лишило украинца чемпионского пояса WBO в легком весе.

На днях Беринчик прибыл в Лондон на отчетный поединок. Что касается боя против Ноукса, то он не будет титульным. Пока Беринчик находился вне ринга полтора года, британец успел провести три поединка.

В целом его статистика идентична статистике украинца – 18 побед при одном поражении. Но при этом Ноукс 16 раз побеждал именно нокаутом. Ранее мы рассказывали, сколько украинцев становились чемпионами мира по профессиональному боксу.