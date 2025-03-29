"Все познали поражения": глава Top Rank похвалил Усика

Боб Арум высказался относительно современных супертяжеловесов. Глава Top Rank заявил, что сейчас хевивейт имеет много сильных представителей, чем когда-либо.

Функционер отметил, что в королевском дивизионе много интересных противостояний. В частности, Арум выделил Александра Усика, который не потерпел ни одного поражения, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

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Что сказал Арум

Боб Арум заявил, что в хевивейте немало боксеров, которые проиграли и смогли снова вернуться на вершину. Поэтому супертяжелый дивизион считается самым сильным на сейчас.

Что я думаю по поводу дивизиона на текущий момент с Усиком, Дюбуа и Паркером? Супертяжелый вес сейчас сильный, потому что кроме Усика эти другие бойцы уже познали горечь поражений, но они вернулись,

– сказал Арум.

Промоутер и глава Top Rank выделил Джозефа Паркера. Арум подчеркнул, что новозеландец смог снова стать одним из лучшим, несмотря на то, что казалось, что он должен был завершить карьеру.

Эти супертяжеловесы такие талантливые и такие большие – не как в старые времена, когда один или двое ребят были действительно высокими. Сейчас они – как баскетболисты, за ними весело наблюдать. Это хорошая эра, – добавил глава Top Rank.

Напомним, что Александр Усик сейчас владеет тремя главными поясами в хевивейте – WBO, WBA и WBC. Претендентом на бой против украинского чемпиона Даниэль Дюбуа, который имеет титул по версии IBF.