"Уэмбли или нигде": промоутер отреагировал на требования провести бой между Джошуа и Фьюри в Великобритании

Поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри все же может состояться в Великобритании. Промоутер Эдди Гирн сообщил, что стороны возобновили обсуждение организации боя на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

Об этом глава компании Matchroom Boxing заявил на своей странице в инстаграме. Он опубликовал афишу с лозунгом "Уэмбли или нигде".

Что Гирн сказал о месте проведения боя Джошуа – Фьюри

По словам Гирна, главной движущей силой компромисса стало безумное давление со стороны болельщиков, которые требовали проведения поединка на родине боксеров.

Хочу поблагодарить каждого за невероятную поддержку! Вас услышали, и переговоры о проведении боя на "Уэмбли" возобновлены. Давайте создадим историю и организуем одно из самых масштабных спортивных событий, которое когда-либо видела Великобритания,

– написал промоутер.

Напомним, что ранее в качестве основного места проведения боя рассматривались США. Поединок планировали организовать 20 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

Пока команда Джошуа настаивала на возвращении шоу в Лондон, сам Фьюри сохраняет нейтралитет. "Цыганский король" опубликовал в своих соцсетях постер с Нью-Йорком и заверил фанатов, что ему совершенно все равно, в какой точке мира боксировать.