"Усик показал, что важно в боксе": Беленюк дал прогноз на бой Джошуа против Фьюри

Осенью 2026 года состоится грандиозный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Свой прогноз на этот поединок дал олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк.

Беленюк поделился своим мнением в интервью изданию vRINGe. В частности, он объяснил, почему для него Усик по-прежнему лучший боксер.

За кого будет болеть Беленюк?

Беленюк рассказал, что в поединке Джошуа против Фьюри он будет болеть за Джошуа. Впрочем, считает, что победит Фьюри. По мнению Жана, Тайсон более упорный. Фьюри пропускал удары, но вставал и продолжал драться; если бы такие удары пропустил Джошуа, он бы уже не встал.

Когда-то Джошуа казался мне непобедимым. Но потом появился Усик. Он показал, что весь атлетизм в боксе ничего не стоит. Гораздо важнее характер, умение выдерживать удары, стоять до конца, подстраиваться под любой стиль боя,

– отметил Беленюк.

Он добавил, что ему нравится рациональный подход. Как у Мейвезера или Уорда.

Почему Беленюк считает Усика феноменом?

А еще Беленюк считает Усика феноменом. Все остальные боксеры должны брать с него пример. Обычный украинский парень из Крыма сумел добиться таких потрясающих результатов.

"Это очень серьезно. Это просто феноменально", – отметил олимпийский чемпион.

Он добавил, что бой Джошуа против Фьюри будет невероятно классным. Впрочем, самому Беленюку интереснее следить за молодым поколением. За такими боксерами, как, например, Мозес Итаума.