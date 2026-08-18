Фьюри выступил с заявлением о предстоящем бою против Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри подогрел интерес болельщиков заявлением о своем следующем бою. Вероятно, спортсмен намекнул на долгожданный поединок против Энтони Джошуа.

Ожидается, что бой состоится в ноябре 2026 года. Наиболее вероятной датой на данный момент называют 20 ноября. Заявление Фьюри опубликовал на своей странице в инстаграме.

Когда появятся новости о бою Фьюри – Джошуа

Фьюри сообщил, что уже вернулся к тренировкам и в ближайшее время объявит важные новости.

Всем доброе утро, народ. Я тут немного работаю в зале. Сейчас поработаю минут 45 на кросс-тренажере, чтобы дать ногам отдохнуть от бега. Вокруг сейчас просто бушует сумасшествие. Совсем скоро у меня для вас будут очень громкие новости. Все ясно. Большой бой уже на горизонте – тот самый, которого вы все так ждали. Объявление будет буквально вот-вот, так что следите за обновлениями,

– сказал Фьюри.

Напомним, что трансляцию поединка должна провести стриминговая платформа Netflix.

В конце июля оба британских боксера провели разминочные поединки перед потенциальной встречей. Фьюри одержал победу техническим нокаутом над 46-летним поляком Мариушем Вахом в Таиланде. Джошуа, в свою очередь, нокаутировал Кристиана Пренгу во втором раунде, хотя в первые три минуты дважды побывал в нокдауне.

Американский тренер Роберт Гарсия считает, что в случае переноса поединка Фьюри – Джошуа в США оптимальным местом для его проведения станет Лас-Вегас.

В то же время глава UFC и основатель Zuffa Boxing Дейна Уайт эмоционально отреагировал на затянувшиеся переговоры по организации боя.