"Джошуа не продается": промоутер рассказал, где пройдет самый большой бой в истории против Фьюри

Промоутер Эдди Гирн заявил, что долгожданный поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в Великобритании. По его словам, хотя американские инвесторы заинтересованы в том, чтобы бой состоялся в США, менять место проведения не планируется.

Глава Matchroom Boxing рассказал об этом в интервью MMA Fighting. Он также прокомментировал высказывания президента UFC Дейни Уайта.

Почему выбрали Великобританию, а не США

По словам Гирна, американская сторона пыталась переманить боксеров более высокими гонорарами, однако Джошуа оказался непреклонен в своих принципах.

"Дейна Уайт никак не может понять, что Энтони Джошуа не согласится на чуть больше денег за проведение боя в Америке. Ему не все равно. Ему важно, где состоится поединок. Он заботится о британском боксе и о контракте, который подписал. Уайт думает, что можно просто предложить кому-то больше денег – и человек будет танцевать под твою дудку. Но не в случае с "Эй-Джеем". Бой не состоится в Америке, потому что Джошуа не продается", – подчеркнул промоутер.

Он добавил, что бурная поддержка фанатов в социальных сетях только укрепила решение команды проводить бой дома. Все детали и место проведения поединка уже согласованы.

Кардифф или Лондон: где пройдет бой Фьюри – Джошуа

Главным фаворитом на проведение встречи на данный момент является стадион Principality в Кардиффе (Уэльс). Гирн назвал этот вариант своим личным приоритетом, хотя и признал, что лондонский "Уэмбли" обладает большей привлекательностью на международной арене.

Если нам удастся организовать этот бой в Великобритании, дождитесь реакции. Это может стать крупнейшим спортивным событием в истории страны. Мы знаем, что это самый большой бой в истории бокса,

– заявил он.

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Новые даты поединка Фьюри – Джошуа

Изначально грандиозное шоу планировалось на ноябрь, однако менеджер Фьюри Спенсер Браун подтвердил перенос мероприятия на декабрь.

Сейчас организаторы выбирают между двумя датами: 4 или 11 декабря. Команда "Цыганского короля" обещает устроить для фанатов "лучшую рождественскую вечеринку в мире" накануне праздников.