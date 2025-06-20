WBO одобрит трилогию для возможного соперника Усика: это будет огненная битва с ветераном бокса

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер может получить в соперники ветерана бокса. Новозеландский боксер может получить трилогию с Дереком Чисорой.

Мировой боксерский совет (WBO) готов дать "добро" на третий бой в истории между Джозефом Паркером и Дереком Чисорой. Новозеландский боксер может провести защиту своего временного пояса против любого соперника из топ-15 рейтинга WBO, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Трилогию Паркер – Чисора

В то же время промоутер новозеландца Дэвид Гиггинс заявил, что его подопечный не против в третий раз выйти в ринг против Чисоры. Отметим, что для Дерека следующий поединок станет юбилейным 50-м в ринге и прощальным в профессиональной карьере.

Промоутерская компания Queensberry Promotions пока не подтвердила, что трилогия может войти в осенний календарь боксерских событий. Однако и не стала отрицать возможность проведения третьего поединка между боксерами.

К слову. Паркер и Чисора дважды дрались в 2021-м году. Оба поединка состоялись в британском Манчестере и закончились победой Джозефа.

Напомним, что Паркер является обязательным соперником для победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который запланирован на 19 июля. Интересно, что Джозеф вспомнил его разговор с украинским чемпионом мира, во время которого Усик якобы отказался от очной битвы против него.

Ранее промоутер новозеландского боксера Фрэнк Уоррен сообщал, что Паркер вернется в ринг в сентябре текущего года. Также была информация, что Джозеф хотел бы подраться в андеркарде реванша Усик – Дюбуа на "Уэмбли".