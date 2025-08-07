Известны гонорары за бой Уайт – Итаума: кто заработает больше
- 20-летний Мозес Итаума заработает 2,5 миллиона долларов за бой против Диллиана Уайта, который получит один миллион.
- Боксеры также получат бонусы от продаж платных трансляций: Уайт – один миллион, Итаума – 500 тысяч долларов.
- Итаума, которого называют преемником Усика, имеет безупречную карьеру из 12 побед, тогда как Уайт имеет 30 побед при 3 поражениях.
Уже 16 августа поклонники бокса увидят захватывающее противостояние двух эпох ринга. 37-летний Диллиан Уайт встретится с 20-летним Мозесом Итаумой.
Поединок Уайт – Итаума состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Стало известно, сколько боксеры заработают за этот бой, пишет 24 Канал со ссылкой на СеІеЬгіту Networth.com.
Читайте также "Я бы его уничтожил": американский гигант дерзко бросил вызов Усику
Сколько заработают за бой Уайт – Итаума?
20-летний британский боксер больше заработает за поединок 16 августа – 2,5 миллиона долларов. Зато Диллиан Уайт получит один миллион.
Кроме этого, боксеры также заработают бонуса от продаж платных трансляций (PPV). В таком случае опытный боец заработает больше – один миллион, а Итаума – 500 тысяч долларов.
Отметим, что Мозеса Итауму называют преемником Александра Усика. Тони Белью ранее высказался о возможной битве Усика против Итаумы. Также "Нового Майка Тайсона" сватают в потенциальные соперники украинскому чемпиону. Следующий поединок станет для Итаумы 13-м в профессиональной карьере. В прошлых боях молодой британец одержал все победы (10 – нокаутом).
Зато Диллиан Уайт в середине августа проведет свой 34-й поединок: 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях.
Интересно, что Уайт предполагает, что может победить Итауму уже в первом раунде.