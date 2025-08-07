Уже 16 августа поклонники бокса увидят захватывающее противостояние двух эпох ринга. 37-летний Диллиан Уайт встретится с 20-летним Мозесом Итаумой.

Поединок Уайт – Итаума состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Стало известно, сколько боксеры заработают за этот бой, пишет 24 Канал со ссылкой на СеІеЬгіту Networth.com.

Сколько заработают за бой Уайт – Итаума?

20-летний британский боксер больше заработает за поединок 16 августа – 2,5 миллиона долларов. Зато Диллиан Уайт получит один миллион.

Кроме этого, боксеры также заработают бонуса от продаж платных трансляций (PPV). В таком случае опытный боец заработает больше – один миллион, а Итаума – 500 тысяч долларов.

Отметим, что Мозеса Итауму называют преемником Александра Усика. Тони Белью ранее высказался о возможной битве Усика против Итаумы. Также "Нового Майка Тайсона" сватают в потенциальные соперники украинскому чемпиону. Следующий поединок станет для Итаумы 13-м в профессиональной карьере. В прошлых боях молодой британец одержал все победы (10 – нокаутом).

Зато Диллиан Уайт в середине августа проведет свой 34-й поединок: 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Интересно, что Уайт предполагает, что может победить Итауму уже в первом раунде.