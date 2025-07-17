Бывшая чемпионка мира спрогнозировала, ждать ли нокаута в реванше Усик – Дюбуа

Александра Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля 2025 года проведут реванш на "Уэмбли" (Лондон, Великобритания). На кону их второй битвы будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Накануне реванша Усик – Дюбуа 24 Канал пообщался с бывшей чемпионкой мира Алиной Шатерниковой. Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины спрогнозировала нокаут в главной битве на "Уэмбли" 19 июля.

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Будет ли нокаут в реванше Усик – Дюбуа?

Алина Шатерникова вспомнила результат первого лобового боя Усика и Дюбуа, в котором украинец победил техническим нокаутом в 9-м раунде. Бывшая боксерка заявила, что Даниэль мог продолжать поединок в 9-м раунде.

Трудно спрогнозировать, будет ли нокаут в этом реванше. Считаю, что в 9-м раунде их первого поединка Дюбуа мог спокойно подняться и продолжить поединок. В этом эпизоде не было такого уж потрясения, чтобы не подняться и не продолжить бой. Мне кажется, что Дюбуа отказался дальше боксировать из-за того, что на тот момент еще не был настолько зрелым и уверенным в своих силах.

Титулованная бывшая боксерка рассказала, если подобная ситуация повторится в реванше, то теперь Дюбуа точно продолжать бой, чтобы попытаться реваншироваться. Шатерникова надеется, что британец набрался опыта и стал увереннее по сравнению с первым поединком после трех подряд побед.

Напомним, что первый поединок Усика против Дюбуа состоялся в польском городе Вроцлав.

Для украинского боксера реванш против "Динамита" станет предпоследним в карьере. Александр анонсировал завершение своей карьеры после двух следующих поединков. Сейчас украинец сохраняет победную серию в виде всех 23-х боев подряд на профи-ринге. Зато за спиной Дюбуа 24 проведенных боя: 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях.