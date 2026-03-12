"Это безумно": американский комментатор о предстоящем бое в Белом доме
- Джо Роган описал проведение турнира UFC в Белом доме как "сумасшедшее" и выразил беспокойство относительно безопасности из-за напряженности на Ближнем Востоке.
- Турнир UFC Freedom 250 планируется провести 14 июня 2026 года на лужайке Белого дома и приурочен к 250-летию независимости США.
Бывший ведущий аналитик UFC Джо Роган прокомментировал идею проведения турнира UFC Freedom 250. Событие планируют организовать 14 июня на лужайке Белого дома.
В подкасте The Joe Rogan Experience Роган сказал, что напряженность на Ближнем Востоке и участие США, вероятно, не утихнут. Из-за этого проведение турнира UFC в Белом доме может стать потенциально опасным.
Как Роган прокомментировал идею проведения боя в Белом доме?
Известный комментатор и подкастер описал предстоящее событие в Белом доме как "сумасшедшее". По его словам, ожидается усиленная охрана, высокий уровень стресса и необычная атмосфера из-за ведения войны.
Я знаю, что будет очень строгая охрана, высокий уровень стресса и странно устраивать драку в Белом доме посреди этой чертовой войны. Я надеюсь, что война закончится до июня, но, честно говоря, я не уверен, что это так,
– заявил Роган.
Он также прокомментировал ситуацию, которая касалась президента Дональда Трампа, его высокопоставленных сотрудников и членов кабинета министров.
Это будет странно, проводить такое громкое мероприятие, где все будут в одном месте одновременно,
– добавил Роган.
Что известно о Джо Рогане?
Согласно информации Википедии, Роган – американский комик, актер и ведущий, который известен не только своим юмором, но и как эксперт в смешанных боевых искусствах. Он комментирует бои UFC с 1997 года.
В своем подкасте The Joe Rogan Experience приглашает спортсменов и тренеров, обсуждая их тренировки, стратегии и психологию. Сам он активно практикует бразильское джиу-джитсу, тайский бокс и силовые тренировки.
Что известно о UFC Freedom 250?
В июне 2026 года "Ultimate Fighting Championship" проведет беспрецедентный турнир UFC Freedom 250 – бойцовский шоу-ивент, который состоится 14 июня 2026 года на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Название мероприятия символично приурочено к празднованию 250-летия независимости США, пишет Википедия.
Главные бои: Илия Топурия против Джастина Гетжи в полулегком весе и Алекс Перейра против Сирил Гейна в тяжелом, а также еще четыре поединка с участием ведущих бойцов UFC.