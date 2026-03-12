"Это безумно": американский комментатор о предстоящем бое в Белом доме

Бывший ведущий аналитик UFC Джо Роган прокомментировал идею проведения турнира UFC Freedom 250. Событие планируют организовать 14 июня на лужайке Белого дома.

В подкасте The Joe Rogan Experience Роган сказал, что напряженность на Ближнем Востоке и участие США, вероятно, не утихнут. Из-за этого проведение турнира UFC в Белом доме может стать потенциально опасным.

Как Роган прокомментировал идею проведения боя в Белом доме?

Известный комментатор и подкастер описал предстоящее событие в Белом доме как "сумасшедшее". По его словам, ожидается усиленная охрана, высокий уровень стресса и необычная атмосфера из-за ведения войны.

Я знаю, что будет очень строгая охрана, высокий уровень стресса и странно устраивать драку в Белом доме посреди этой чертовой войны. Я надеюсь, что война закончится до июня, но, честно говоря, я не уверен, что это так,

– заявил Роган.

Он также прокомментировал ситуацию, которая касалась президента Дональда Трампа, его высокопоставленных сотрудников и членов кабинета министров.

Это будет странно, проводить такое громкое мероприятие, где все будут в одном месте одновременно,

– добавил Роган.

Что известно о Джо Рогане?

Согласно информации Википедии, Роган – американский комик, актер и ведущий, который известен не только своим юмором, но и как эксперт в смешанных боевых искусствах. Он комментирует бои UFC с 1997 года.

В своем подкасте The Joe Rogan Experience приглашает спортсменов и тренеров, обсуждая их тренировки, стратегии и психологию. Сам он активно практикует бразильское джиу-джитсу, тайский бокс и силовые тренировки.

Что известно о UFC Freedom 250?