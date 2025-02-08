Бывший чемпион мира оценил шансы праймового Кличко одолеть Усика

Владимир Кличко планирует вернуться в профессиональный ринг. Эксперты как всегда продолжают оценивать шансы на возможный камбэк "Доктора Стального Молота" в большой бокс.

В спортивном сообществе ходят слухи, что Кличко-младший может провести бой с Александром Усиком. Ведь Владимир хочет стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.

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Сможет ли Кличко побить Усика

Тони Белью поделился мыслями относительно возможного поединка Кличко – Усик. Бывший чемпион мира оценил шансы Владимира победить Александра, сообщает 24 канал со ссылкой на SportingTalk.

Британец считает, что Владимир Кличко вряд ли смог бы победить Александра Усика. Даже в своей праймовой версии "Доктор Стальной Молот" не одолел бы украинского чемпиона.

Он бы не побил его в расцвете сил. Я знаю, что они тоже друзья, этого не будет,

– сказал Беллью.

Тони Белью также ответил на вопрос о возможном выставочном бою между двумя легендами украинского боя. Экс-чемпион мира считает, что Александр Усик не захочет проводить что-то подобное.

Ранее Александр Усик сравнил свой путь к чемпионскому титулу с карьерой Владимира Кличко. В частности, Король хевивейта назвал фактор, который значительно облегчает жизнь современным боксерам.