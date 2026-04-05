"Не может ни говорить, ни стоять": звезду бокса жестко избили
- Бой между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером в Лондоне длился 12 раундов, и Уайлдер победил раздельным решением судей.
- Чисора утверждает, что сломал Уайлдеру ребро и руку, в результате чего Уайлдер не может говорить или стоять.
В ночь на 5 апреля в Лондоне состоялся бой звездных ветеранов бокса Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера. Супертяжеловесы устроили кровавую драку на ринге, однако ни один не достиг досрочной победы.
Бой между Чисорой и Уайлдером прошел дистанцию в 12 раундов, по итогам которых американец одержал победу раздельным решением судей. После боя в комментарии в комментарии Fight Hub TV 42-летний британец рассказал, какие повреждения нанес сопернику.
В каком состоянии Уайлдер?
Чисора утверждает, что якобы сломал Уайлдеру ребро и руку.
Я люблю Деонтея, но я знаю, что сломал ему две вещи – руку и ребро, потому что сейчас он не может ни говорить, ни стоять,
– заявил он.
Впрочем, британец подчеркнул, что его соперник имеет сильный удар.
Что сказал Уайлдер?
После боя Деонтей в комментарии DAZN заявил, что не хотел добивать соперника, когда видел, что тот теряет силы. Свой поступок американец объяснил тем, что у Чисоры есть дети, ради которых он живет.
"Сегодня я позаботился о Дереке, я не хотел действовать слишком жестко против него, потому что, как я уже сказал, я видел его висок, как на голове начали выступать вены, и я хочу, чтобы он жил ради своих детей", – заявил Уайлдер.
Что дальше для боксеров?
Для обоих ветеранов бокса это был юбилейный 50-й бой на профессиональном ринге. На протяжении длительной карьеры Чисора несколько раз дрался за титул чемпиона мира, но так и не смог примерить на себя пояса. В свое время Дерек проиграл Виталию Кличко и Александру Усику. Теперь в его планах завершение карьеры.
Что касается Уайлдера, то американца "списали со счетов" после двух поражений Тайсону Фьюри. Однако бывший чемпион мира по версии WBC не оставляет надежд вернуть себе былую славу. Он уже бросил вызов Энтони Джошуа, а также не против встретиться с Мозесом Итаумой или Усиком.