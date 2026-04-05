"Не может ни говорить, ни стоять": звезду бокса жестко избили

В ночь на 5 апреля в Лондоне состоялся бой звездных ветеранов бокса Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера. Супертяжеловесы устроили кровавую драку на ринге, однако ни один не достиг досрочной победы.

Бой между Чисорой и Уайлдером прошел дистанцию в 12 раундов, по итогам которых американец одержал победу раздельным решением судей. После боя в комментарии в комментарии Fight Hub TV 42-летний британец рассказал, какие повреждения нанес сопернику.

В каком состоянии Уайлдер?

Чисора утверждает, что якобы сломал Уайлдеру ребро и руку.

Я люблю Деонтея, но я знаю, что сломал ему две вещи – руку и ребро, потому что сейчас он не может ни говорить, ни стоять,

– заявил он.

Впрочем, британец подчеркнул, что его соперник имеет сильный удар.

Что сказал Уайлдер?

После боя Деонтей в комментарии DAZN заявил, что не хотел добивать соперника, когда видел, что тот теряет силы. Свой поступок американец объяснил тем, что у Чисоры есть дети, ради которых он живет.

"Сегодня я позаботился о Дереке, я не хотел действовать слишком жестко против него, потому что, как я уже сказал, я видел его висок, как на голове начали выступать вены, и я хочу, чтобы он жил ради своих детей", – заявил Уайлдер.

