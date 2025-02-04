Чисора – Валлин: где смотреть бой одиозного боксера, который угощал бургерами Усика

Уже 8 февраля состоится вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена "Queensberry Promotions". Возглавит боксерское шоу бой Дерека Чисоры против Отто Валлина.

Вечер бокса состоится на арене "Co-op Live" в английском Манчестере. Это будет "домашний" поединок для Дерека Чисоры, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет бой Чисора – Валлин

Зато Отто Валлин является представителем шведского бокса.

Вечер бокса из Манчестера в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN. Начало шоу стартует 8 февраля в 20:00 по киевскому времени. Зато бой Чисоры против Валлина следует ждать не раньше 9 февраля 00:30 (по Киеву).

Отметим, что оба боксера в своем активе имеют поражения. Чисора подходит к поединку со статистикой: 35 побед в 48-ми боях (23 – нокаутом), а также 13 поражений.

Зато Отто Валлин провел на профи-ринге 30 поединков, в которых одержал 27 побед (15 – нокаутом), и потерпел 2-х поражений. Еще один бой шведа не состоялся.

Добавим, что осенью 2020-го года Чисора вышел в один ринг против Александра Усика. Боксеры прошли весь 12-раундовый путь, а победу по единогласному решению судей одержал украинец. После поражения британец зашел в гости к Усику не с пустыми руками. Чисора пришел в раздевалку Усика, чтобы угостить его бургерами.