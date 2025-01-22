Проигнорировал вызов: чемпион мира избег боя с мощным украинцем

Украинский боксер Сергей Богачук вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундору. Однако американский боец не стал отвечать на вызов от украинца.

Себастьян Фундора проигнорировал предложение Сергея Богачука. Американский чемпион мира закрывает соглашение о проведении боя против своего земляка Чордейла Букера, информирует 24 Канал со ссылкой на ESPN.

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Нашел другого соперника вместо Богачука

Американскую битву фанаты бокса могут увидеть уже в марте 2025-го года.

Также Фундори пытались организовать бои против Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Однако возможный поединок против Кроуфорда перенесли на вторую часть этого года, а встречу со Спенсом не санкционировала Всемирная боксерская организация (WBO).

К слову. Себастьян Фундора не получит поединок против Джозефа Спенсера, которому WBO тоже отказала.

Напомним, что 21 декабря Сергей Богачук подрался в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри. Боксер из Винницы в 6-м раунде победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом. Украинец защитил свой пояс WBA Continental и получил титул IBF Continental. Благодаря этой победе Богачук стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии ԜВС, которым как раз владеет Фундора.

В январе 2025-го Сергей вызвал на бой Себастьяна, но тот решил, что ему не время драться с украинским соперником. За спиной Богачука 27 боев, в которых одержал 25 побед (24 – нокаутом). Также в его пассиве два поражения (от Брэндона Адамса и Вирджила Ортиса).

Последний раз Фундора выходил в ринг весной 2024-го, когда одержал победу над австралийцем Тимом Цзю по раздельному решению судей. Американец забрал у оппонента пояс WBO и получил вакантный титул WBC. На счету Себастьяна Фундора 23 поединка – 21 победа (13 – нокаутом), одна ничья и одно поражение.