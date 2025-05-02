"Нужен тот, кто на вершине": звездный боксер раскрыл планы на следующие бои

Деонтей Уайлдер совсем скоро вернется в профессиональный ринг. "Бронзовый бомбардировщик" планирует прервать серию поражений в прошлых поединках.

Бывший чемпион мира рассказал о больших планах на будущие бои. Американский боксер имеет амбициозные цели, которые мечтает осуществить, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Какая цель у Уайлдера

Деонтей Уайлдер заявил, что он просто возвращается в ринг. По его мнению, это не большой камбэк, а просто следующий бой после отдыха.

Американский боксер сказал, что хочет драться за чемпионские пояса. "Бронзовый бомбардировщик" отметил, что ему важно только то, что соперник должен обладать титулом.

Мне нужен тот, кто находится на вершине. Я хочу встречаться с теми, кто проводит большие бои – точка. У меня нет списка имен. Если бой поможет мне достичь моей цели, то, черт возьми, вперед,

– сказал Уайлдер.

Напомним, что в следующем бою Деонтей Уайледр встретится с Тиррелом Герндоном. Поединок состоится 27 июня в Вичите, Канзас.