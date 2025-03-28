Назвал трех соперников: Дюбуа впервые после болезни заговорил о возвращении в ринг

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа прокомментировал свое возвращение в ринг. Британский боксер готов к следующему бою.

"Динамит" наконец возвращается в ринг после болезни, которая сорвала его бой против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера. Даниэль Дюбуа вспомнил момент с отказом от данного поединка, но дал направил положительный месседж для своих фанов, сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Дюбуа в инстаграме.

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Назвал трех возможных соперников

Теперь британец готов провести бой против любого соперника. В своем комментарии Дюбуа назвал трех боксеров.

Я хотел провести бой с Паркером в Рияде, но моя команда, врачи и мой отец не позволили мне выйти на ринг. Обидно, но дерьмо случается. Я возвращаюсь. Вскоре я порадую фанатов новостями. Усик, Паркер, Джошуа, любой – я готов,

– сказал Дюбуа.

С Усиком Дюбуа может провести реванш, на кону которого будет стоять звание "абсолюта" хевивейта. Летом 2023-го Даниэль проиграл техническим нокаутом в девятом раунде украинцу. Британец публично бросил вызов на реванш, который принял Александр.

Как раз с Джошуа у Дюбуа был крайний поединок. В сентябре прошлого года Даниэль нокаутировал в пятом раунде Эй Джея. А вот против Паркера Дюбуа никогда еще не дрался.

Справка. Статистика Даниэля Дюбуа в профи-ринге составляет 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения в 24-х проведенных боях.

Была информация, что Усик проведет реванш с Дюбуа до конца 2025-го года, отсрочив бой против Паркера. В таком случае новозеландец в будущем получит бой против победителя этой пары за абсолютное чемпионство. Судьба этих всех поединков определится в ближайшие недели.