Бывший чемпион отговаривает Усика от реванша с Дюбуа: что произошло

Бывший чемпион мира по боксу Даррен Баркер высказал свою позицию относительно следующего соперника Александра Усика. По его мнению, непобедимому украинцу нужно остановиться на варианте Джозефа Паркера.

42-летний экс-боксер из Великобритании не стал делать ставку на реванш Александра Усика против его звездного земляка Даниэля Дюбуа. Даррен Баркер думает, что украинцу нужно принять решение WBO об обязательной защите пояса против Джозефа Паркера, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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Экс-чемпион мира выбрал соперника для Усика

Баркер уверен, что в будущем Усик получит реванш с Дюбуа, если даже отсрочит вторую битву ради поединка с новозеландцем.

Я предполагаю, что сейчас целью Усика будет завоевать снова все титулы. Оставить один титул вакантным, а потом подраться за него – для меня это не имеет смысла. А вот выполнить свое обязательство, проведя бой с обязательным претендентом, было бы хорошо для Усика. Если он побьет Паркера, я думаю, он встретится с Дюбуа. Я считаю, Паркер также заслужил на свой шанс. Я лучше посмотрел бы Паркера с Усиком, сто процентов,

– заявил Баркер.

Отметим, что команда Усика может направить официальные документы в WBO, чтобы отсрочить бой против Паркера. Ведь еще в декабре прошлого года Александр принял вызов Дюбуа на реванш. Даниэль публично обратился к украинцу после его победного реванша над Тайсоном Фьюри.

Справка. Даррен Баркер – 42-летний британский экс-боксер, имеющий за своей спиной 28 боев на профи-ринге. В проведенных поединках одержал 26 побед (16 – нокаутом) и потерпел 2-х поражений.

Ранее стало известно, что судьба следующего боя "Динамита" определится в ближайшие недели. Усик уже обратился к Турки Аль аш-Шейха, чтобы тот организовал ему вторую битву с Дюбуа.