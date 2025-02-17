"Может еще год-два": бывший чемпион мира назвал условие, при котором Беринчик продолжит карьеру

Недавно Денис Беринчик потерпел сокрушительное поражение от Кейшона Дэвиса. "Украинский танк" досрочно проиграл американскому проспекту в четвертом раунде боя и потерял титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Майрис Бриедис высказался относительно будущего Беринчика. Бывший чемпион мира считает, что Денис должен продолжать боксировать, а не завершать карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал латвийца.

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Бриедис о будущем Беринчика

Майрис Бриедис уверен, что Денис Беринчик может боксировать еще несколько лет. По мнению латвийца, "Украинский танк" должен выбирать правильных соперников.

Бывший чемпион мира назвал проблему Дениса в бою с Кейшоном Дэвисом. Латвийский боксер заявил, что бой против американца показал, что возраст самый страшный враг.

Если Беринчик не будет встречаться с топовыми ребятами, он может еще год-два побоксировать, но чтобы ему это не мешало. Как мы видим, уже не та скорость. Опыт есть, но когда против тебя идет атомная заряженная бомба, которая умеет боксировать, у которой есть очень серьезный любительский опыт, профессиональный опыт,

– сказал Бриедис.

Латвиец также отметил, что Денис Беринчик провел замечательную и долгую карьеру. Поэтому вместо боя с Кейшоном стоило провести два или три поединка с более слабыми соперниками и завершить карьеру без поражений.

Напомним, что Денис Беринчик до боя с Кейшоном Дэвисом оставался непобежденным. "Украинский танк" за свою долговременную карьеру победил в 19 поединках.