"Украинский танк" в Нью-Йорке: Беринчик прибыл на бой против Дэвиса

Денис Беринчик вскоре проведет первую защиту титула после боя с Эмануэлем Наваррете. Соперником "Украинского танка" стал непобедимый Кейшон Дэвис.

36-летний спортсмен прибыл в США, где сразится против американского визави. Чемпион мира на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию из Нью-Йорка, сообщает 24 канал.

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Беринчик в Нью-Йорке

Денис Беринчик поделился фотографией с самой популярной площади в Нью-Йорке под названием Таймс-сквер. Соединенные Штаты Америки встретили "Украинского танка" сильным снегопадом.

Денис Беринчик на Таймс-сквер / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что бой между Денисом Беринчиком состоится 14 февраля на "Мэдисон-сквер-гарден". На кону поединка бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.