Уайлдер пообщался с промоутером, который может организовать бой с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подогрел интерес к своему предстоящему поединку. Американский боксер посетил турнир Contender Series (DWCS/Week 6), который прошел в Лас-Вегасе.

Он посетил арену UFC Apex, где пообщался с президентом UFC Дейной Уайтом, сообщает 24 Канал. Его появление произошло на фоне активных обсуждений возможного прощального боя украинского боксера Александра Усика.

"Последний танец" украинского чемпиона

После того как в июне Усик официально уволил свои чемпионские пояса, после успешной защиты титула в майском поединке против Рико Верховена, его команда начала активно планировать так называемый "Последний танец" (Last Dance) – прощальный бой перед завершением карьеры.

Именно Уайлдер на данный момент является приоритетным вариантом для этого поединка. Проведение встречи запланировано на март 2027 года в США. Для Усика этот бой имеет символическое значение: украинец стремится завершить трилогию против главных тяжеловесов своего поколения после громких побед над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Уайлдер на мероприятии в Лас-Вегасе: смотрите видео

Какую роль здесь могут сыграть Zuffa Boxing и Уайт

Главным и наиболее вероятным кандидатом на роль организатора этого шоу называют промоутерскую компанию Zuffa Boxing.

Деонтей Уайлдер и Дайна Уайт: смотрите видео

Президент UFC Уайт уже давно заявлял о намерении масштабно войти в мир профессионального бокса, и право на организацию финального аккорда в карьере Усика может стать для его новой компании идеальным супербоем.