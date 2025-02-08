Известный промоутер нашел нового соперника для Дюбуа вместо Усика, но есть один нюанс

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен сделал интересное заявление о новом сопернике для Даниэля Дюбуа. Функционер, который работает с Тайсоном Фьюри, подобрал "Динамиту" следующего оппонента, который заменил бы Александра Усика.

Промоутер хочет провести бой между чемпионом мира по версии IBF в хевивейте Даниэлем Дюбуа и 41-летним ветераном ринга Дереком Чисорой. Таким заявлением Фрэнк Уоррен наплевал на планы Даниэля Дюбуа и Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Уоррен подобрал соперника для Дюбуа

Чтобы организовать битву Дюбуа – Чисора нужны два условия. Даниэль должен успешно защитить свой чемпионский пояс в поединке с Джозефом Паркером 22 февраля, а Чисора в ближайшем бою 8 февраля победить Отто Валлина.

Будущий бой между Валлином и Чисорой будет отборочным, а организация IBF решит, что делать дальше. Было бы замечательно, если бы Чисора провел свой 50-й бой за титул чемпиона мира, шикарный финал. Если Дюбуа одолеет Паркера, а Чисора – Валлина, то я постараюсь организовать их бой,

– заявил Уоррен.

Справка. Бой Чисора – Валлин получит статус элиминатора за титул IBF. Триумфатор поединка обеспечит себе второе место в рейтинге и станет самым рейтинговым претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа.

Напомним, что пояс IBF сначала был в руках Александра Усика. В мае прошлого года украинец впервые победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте, объединив все пояса. Но уже в конце июня 2024-го года сознательно отказался от титула IBF, потеряв статус "абсолюта".

Усик освободил титул, за который в сентябре того же года подрались Дюбуа и Энтони Джошуа. Последний побывал в нокауте в 5-м раунде, полностью провалил бой и в итоге заслуженно проиграл.