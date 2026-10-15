Фьюри и Джошуа подверглись критике из-за ситуации с Усиком

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своим прогнозом на бой между бывшими чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. По его мнению, Джошуа одержит победу нокаутом в шестом раунде.

Кроме того, Чисора раскритиковал решение разыграть в этом поединке титул суперчемпиона WBA. Об этом сообщает Fight Hub TV.

Чисора назвал победителя боя Джошуа – Фьюри

Он считает, что оба британца должны сражаться за звание чемпиона Великобритании, а не претендовать на статус суперчемпиона.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри должны сражаться за титул чемпиона Великобритании. Это два британских боксера, которые подарили нам невероятные вечера. Но затем оба дважды проиграли главному чемпиону дивизиона – Александру Усику, после чего некоторое время не выходили на ринг,

– заявил Чисора.

Британец также выразил недовольство последними выступлениями обоих экс-чемпионов, поставив под сомнение их шансы на престижный титул.

Оба не показали ничего особенного в своих последних поединках, а теперь мы должны разыгрывать между ними пояс суперчемпиона WBA? Почему? Какие из них суперчемпионы, если они оба дважды не смогли победить сильнейшего боксера дивизиона? Это просто ерунда,

– подчеркнул боксер.

Несмотря на критику, Чисора убежден, что фаворитом предстоящего противостояния является Джошуа. На вопрос о том, как завершится бой, он ответил однозначно: "Нокаутом в шестом раунде".

Напомним, что поединок Джошуа – Фьюри запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе.

В 2024 году Фьюри дважды встречался с украинцем Александром Усиком и в обоих поединках потерпел поражение. Джошуа также дважды проиграл Усику. Сейчас обсуждается возможность проведения третьего боя между украинским боксером и Фьюри.

К предстоящей дуэли Джошуа и Фьюри подходят после промежуточных побед в июле: Тайсон победил Мариуша Ваха, а Энтони нокаутировал Кристиана Пренгу.