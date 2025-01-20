Бывший чемпион мира назвал панчера, который имеет более сильный удар, чем Кличко

Дэвид Хэй поделился мыслями относительно всемирно известных боксеров. Бывший чемпион мира сравнил Владимира Кличко и Деонтея Вайлдера.

Британец считает, что американский боксер один из лучших супертяжей. По его мнению, "Бронзовый бомбардировщик" имеет самый сильный удар в дивизионе, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Мнение Хэя об Вайлдере

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй объяснил, почему считает, что у Деонтея Вайлдера самый сильный удар в хевивейте. Британский экс-боксер проводил спарринги с американцем.

Я действительно считаю, что Вайлдер самый сильный ударник среди всех супертяжей. Звучит, как преувеличение, но я получал удары от Уайлдера в спаррингах, и это было сильнее, чем бил меня Владимир Кличко,

– рассказал Хэй.

Экс-чемпион мира также отметил, что Вайлдер однажды попал ему по макушке. Однако даже из-за того, что удар был не точным, а Хэй был в защитном шлеме, Дэвид почувствовал силу с которой приложился Деонтей.

К слову. Дэвид Хэй встречался в ринге с Владимиром Кличко в Гамбурге 2 июля 2011 года. Тогда украинский боксер победил британца и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, что Владимир Кличко планирует вернуться в бокс после того, как много лет назад завершил карьеру. Среди потенциальных соперников украинца есть Деонтей Вайлдер.