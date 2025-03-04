Спортивная комиссия дала разъяснение скандальному эпизоду в бою Дэвис – Роуч

В ночь на 2 марта в Бруклине на арене "Barclays Center" состоялся грандиозный вечер бокса. В главном поединке спортивного шоу Джервонта Дэвис дрался против Ламонта Роуча.

Бой Дэвис – Роуч запомнился скандальным поступком Джервонты. Боксер в одном из раундов стал на колено, но рефери не начал отсчитывать нокдаун. В итоге поединок завершился ничьей.

Читайте также "Он сделал недостаточно": экс-чемпион мира прокомментировал результат боя Дэвис – Роуч

Почему Дэвису не отсчитали нокдаун

Многие поклонники, экспертов и боксеров возмутились из-за решения рефери не отсчитывать нокдаун. Ведь именно этого балла не хватило, чтобы Ламонт Роуч выиграл бой.

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк сообщила, почему не засчитали нокдаун Дэвиса. Причина заключается в технических проблемах, которые не позволили пересмотреть эпизод. Поэтому решение рефери оставили в силе, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

Во время раунда, о котором идет речь, после запроса комиссии на видеоповтор возникла техническая проблема, которая не позволила получить его в отведенное время для просмотра. Поэтому решение рефери на ринге было принято, и бой продолжился

– говорится в заявлении.

Напомним, что на кону боя Джервонты Дэвиса против Ламонта Роуча был титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. Благодаря ничейному результату Дэвис сохранил пояс.