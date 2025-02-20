"Оба великие бойцы": китайский гигант дал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Вскоре Даниэль Дюбуа сразится с Джозефом Паркером в адском мегафайте. "Динамит" будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Поединок Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в рамках Rhiyad Season. Место проведения чемпионского боя между британским и новозеландским супертяжами аравийский Эр-Рияд.

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Чжилей спрогнозировал победителя боя

Чжан Чжилей поделился мыслями относительно боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Китайский боксер выделил величие обоих боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Чжилей также назвал победителя боя Дюбуа – Паркер. Китайский гигант выбрал британского чемпиона мира.

Они оба великие бойцы и великие люди. Лично я думаю, что победит Дюбуа,

– сказал Чжилей.

Напомним, что Чжан Чжилей также сразится 22 февраля против непобежденного немца Агита Кабаела. На кону поединка титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.