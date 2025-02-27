Усик бы не заценил: легендарный Льюис назвал свой желанный бой

Живая легенда бокса Леннокс Льюис рассказал о мечтающем увидеть поединок. Выбор бывшего чемпиона мира пал на поединок обладателя титула IBF в хевивете Даниэля Дюбуа.

К сожалению, культовый бывший боксер избрал не реванш между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком. Леннокс Льюис избрал противостояние "Динамита" против Джозефа Паркера, так и не состоявшийся в рамках вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Леннокс хочет увидеть бой Дюбуа, но не против Усика

Легенда бокса уверен, что болельщики заслужили таки увидеть бой обладателям титула IBF против временного чемпиона мира по версии WBO.

Я все еще хочу увидеть этот поединок. я думаю, что это будет замечательное сражение. Кто победит? Лучший из них. Теперь Даниель Дюбуа– лучший, он владеет поясом, так что Паркеру придется хорошо поработать. Однако скажу, что Паркеру по силам победить Дюбуа,

– – сказал Льюис.

Напомним, что Дюбуа снялся с недавнего вечера бокса в Эр-Рияде по болезни. Его в последний момент заменил Мартин Баколе, не выдержавший и двух полных раундов. Паркер нокаутировал соперника по ДР Конго и легко защитил свой статус временного чемпиона WBO.

В то же время Александр Усик не исключает план проведения боя против Дюбуа. Промоутер Даниэля заявил, что в ближайшие недели определится окончательный следующий соперник "Динамита". Если стороны Усика и Дюбуа ударят по рукам, то зрители увидят реванш, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которое в июне 2024 года сознательно потерял непобедимый украинец.