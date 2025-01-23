Бывший промоутер Кличко дал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Том Леффлер поделился мыслями относительно поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Бывший промоутер Владимира Кличко назвал победителя чемпионского боя.

Функционер считает, что у "Динамита" больше шансов победить новозеландского боксера. Он также отметил физическую форму британца, сообщает 24 канал со ссылкой на ESNEWS.

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Почему Дюбуа победит Паркера

Том Леффлер считает, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером будет интересным, учитывая возможности оппонентов. Промоутер напомнил, что новозеландец был спарринг-партнером Кличко-младшего в течение долгого времени.

Однако все-таки Леффер отдает предпочтение Даниэлю Дюбуа. Функционер подчеркнул, что британский боксер находится в чрезвычайной физической форме.

Я бы выбрал Дюбуа в этом поединке. Даниэль смог победить Энтони Джошуа. Вы можете заметить, что сейчас он на пике своих возможностей,

– сказал Леффлер.

Напомним, что бой Дюбуа – Паркер состоится в Эр-Рияде 22 февраля. Победитель поединка получит шанс драться с украинским чемпионом Александром Усиком.