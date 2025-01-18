"Драма вокруг": известный тренер рассказал, чем Фьюри лучше Усика

Доминик Ингл высказался относительно Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британский тренер рассказал, в чем украинский чемпион уступает "Цыганскому королю".

Специалист считает, что Фьюри более харизматичный, чем Усик. Специалист отметил, что у Тайсон характер личности сильнее, чем у Александра, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Читайте также Авторитетный британский тренер сделал категорическое заявление относительно карьеры Фьюри

Ингл о роли Фьюри

Доминик Ингл рассказал, что лучше бы посмотрел бой между Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа. Или противостояние "Цыганского короля" с Энтони Джошуа, чем второй поединок "Динамита" с Александром Усиком.

Британский тренер отметил, что ему нравится, как Фьюри ведет себя перед боями. Специалист назвал Тайсона артистом и персонажем, который удачно развлекает весь этот цирк вокруг.

Вся эта драма вокруг, а потом он недоволен результатами и искренне считает, что он победил и что это заговор. Это просто поддерживает интерес. В то время как Усик, знаете, он отличный боксер, но он просто не может достучаться до английских фанов, просто потому, что он очень сухой,

– сказал Ингл.

Специалист подчеркнул, что всегда есть выдающиеся боксеры, как Терренс Кроуфорд, Флойд Мейвезер или Александр Усик, но они не имеют широкой привлекательности. Доминик Ингл считает, что для популяризации бокса нужны такие бойцы, как Тайсон Фьюри.

Напомним, что в декабре 2024 года Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей. А 13 января "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.