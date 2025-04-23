WBA повысила в статусе экс-соперника украинца: кто подерется за вакантный титул
- Джарон Эннис стал суперчемпионом WBA и будет защищать титул против обязательного претендента Шахрама Гиясова.
- Эннис должен провести бой с Гиясовым в течение 120 дней по правилам WBA.
Звездный Джарон Эннис получил новый статус от WBA. Непобежденный американский боксер стал суперчемпионом организации.
Теперь Эннис должен защитить титул в бою против обязательного претендента. Райан Гарсия и Роландо Ромеро получат шансы сразиться за вакантный пояс организации, сообщает 24 канал со ссылкой на WBA.
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Кто станет соперником Энниса
Джарон Эннис будет защищать титул суперчемпиона в бою против Шахрама Гиясова, который является официальным обязательным претендентом.
Ранее узбекский боксер уступил титульным поединком, чтобы американец провел объединительный бой против литовского боксера Эймантаса Станиониса. По правилам WBA Эннис в течение 120 дней провести бой с Гиясовым.
Также победитель противостояния Эннис – Гиясов должен драться против победителя пары Гарсия – Ромеро.
Интересно. Джарон Эннис дрался против Карена Чухаджяна. Американец одолел украинского боксера единогласным решением судей.
Поединок за вакантный титул чемпиона WBA, после того как Энниса повысили в статусе, в полусреднем весе между Райаном Гарсией и Роландо Ромеро состоится 2 мая.