И это не Дюбуа: Усик назвал соперника, с которым может провести бой

Александр Усик пока наслаждается отдыхом с семьей, но и о своем боксерском будущем не забывает. Украинский боксер предположил, с каким соперником мог бы сойтись на одном ринге.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO выбрал соперника. И это не чемпион мира по версии IBF в хевивейте Даниэль Дюбуа.

Вот так Потенциального соперника Усика предостерегли от боя против украинского чемпиона

Кого из боксеров назвал Усик

Александр Усик не исключил, что в будущем проведет бой против Джея Опетая. Хотя украинский боксер отметил, что сейчас все его мысли выходят за пределы ринга, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Бой с Опетаей? Это возможно, Опетая – замечательный боксер. Но сейчас я не думаю о боксе. Я думаю только об отдыхе и красном вине. Сейчас я отдыхаю и стараюсь не думать о боксе. Да, я вернусь на ринг и продолжу боксировать,

– рассказал Усик.

Ранее австралийский боксер трезво оценил свои шансы на бой против Усика. Впереди у Опетая еще несколько целей, которые нужно выполнить, чтобы стать претендентом на поединок с непобедимым украинцем. И Усику нужно официально опуститься в другой вес. Сейчас Джей владеет титулом IBF в крузервейте, который он 8 января защитил в бою против Дэвида Ника.

Промоутер Эдди Хирн уже даже назвал вероятный срок проведения боя Усик – Опетая.

Напомним, что Усик получил вызов от Дюбуа после своего победного реванша с Тайсоном Фьюри. В 2023-м Александр уже побеждал "Динамита".