Буду ждать тебя, – Усик обратился к Полу на фоне громкого заявления блогера
- Джейк Пол планирует победить Александра Усика в поединке в ближайшие пять лет.
- Усик ответил, что будет ждать Пола в клетке, сомневаясь в смелости блогера.
Недавно Джейк Пол выложил в сеть собственные планы на следующие пять лет. Один из них это победа в поединке против Александра Усика.
Абсолютный чемпион мира отреагировал на амбициозную цель блогера из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Александра Усика в социальной сети Х.
Что Усик ответил Полу?
Александр Усик лаконично ответил Джейк Полу относительно его плана победить украинского боксера. Абсолютный чемпион мира считает, что это замечательная цель для американского блогера, но есть нюанс.
Хороший план. Но я здесь не ради пятого места – только первого. Скоро переверну страницу бокса, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, действительно ли у тебя есть смелость, или только жажда хайпа,
– написал Усик.
Усик отреагировал на план Пола:
Напомним, что ранее в интервью Спорт24 Даниил Лозан прокомментировал возможный бой между Александром Усиком и Джейком Полом. Украинский боксер считает, что абсолютный чемпион мира должен прислушиваться только к себе.
Что известно о бое Усик – Пол?
Накис Бидариан прокометнировал возможный бой между Александром Усиком и Джейком Полом. Промоутер блогера заявил, что стороны имеют определенную договоренность о проведении поединка.
В команде Александра Усика высказались относительно боя с Джейком Полом. Украинский боксер может встретиться с блогером в следующем году.
Эдди Хирн считает, что бой Усик – Пол не понимает зачем блогер, хочет драться с абсолютным чемпионом мира. Промоутер считает, что этот поединок – это безумие.