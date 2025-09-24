Недавно Джейк Пол выложил в сеть собственные планы на следующие пять лет. Один из них это победа в поединке против Александра Усика.

Абсолютный чемпион мира отреагировал на амбициозную цель блогера из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Александра Усика в социальной сети Х.

Что Усик ответил Полу?

Александр Усик лаконично ответил Джейк Полу относительно его плана победить украинского боксера. Абсолютный чемпион мира считает, что это замечательная цель для американского блогера, но есть нюанс.

Хороший план. Но я здесь не ради пятого места – только первого. Скоро переверну страницу бокса, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, действительно ли у тебя есть смелость, или только жажда хайпа,

– написал Усик.

Усик отреагировал на план Пола:

Напомним, что ранее в интервью Спорт24 Даниил Лозан прокомментировал возможный бой между Александром Усиком и Джейком Полом. Украинский боксер считает, что абсолютный чемпион мира должен прислушиваться только к себе.

Что известно о бое Усик – Пол?