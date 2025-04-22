Легендарный реслер стал чемпионом WWE, установив рекорд промоушена

Недавно состоялся мейн-ивент WrestleMania 41. Легендарный рестлер Джон Сина сразился против Коди Роудса в титульном поединке.

Джон Сина победил действующего чемпиона промоушена. В результате американец стал получил чемпионский пояс WWE, который стал для него 17 за карьеру реслера, сообщает 24 канал.

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Как Сина стал чемпионом

Джон Сина получил право на чемпионский бой после победы в 6-стороннем поединке на Elimination Chamber, состоявшемся в марте этого года. Реслер объединился с Дуэйном Джонсоном и Трэвисом Скоттом, напав на Коди Роудса.

Чемпионское противостояние между Джоном Синой и Коди Роудсом также не состоялось без вмешательства посторонних лиц. На помощь легендарному реслеру пришел рэпер Трэвис Скотт.

Интересно. Джон Сина побил рекорд Рика Флера по количеству чемпионских поясов WWE – 17 против 16.

Напомним, что впервые Джон Сина стал чемпионом WWE в 2005 году. Легендарный реслер одолел Джей Би Эла на WrestleMania 21.

Обзор чемпионского матча Коди Роудс – Джон Сина: