"Когда Фьюри молчит – что-то происходит": инсайдер рассказал о бое с Джошуа

Инсайдер Дэн Рафаэль заявил о возможной подготовке долгожданного боя в супертяжелом весе. По информации журналиста, за кулисами, возможно, уже ведется работа над организацией поединка между бывшими чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Рафаэль также обратил внимание на интересный момент: в последние дни Фьюри перестал публиковать свои традиционные видео в инстаграме. Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала iFL TV.

Что Рафаэль рассказал о бое Джошуа – Фьюри

Рафаэль также отметил, что поединок, скорее всего, состоится в Великобритании. Среди возможных мест проведения он назвал Кардифф или Лондон.

Я пошутил со своим коллегой по подкасту: один из признаков того, что дело сдвигается с мертвой точки, – это отсутствие бессмысленных видео от Тайсона Фьюри в инстаграме в течение последних нескольких дней. А когда Фьюри молчит, это означает, что за кулисами происходит что-то серьезное,

– сказал журналист.

В то же время для американских болельщиков, по словам инсайдера, смена места проведения не будет иметь существенного значения: трансляция состоится в привычное для них время. Основные неудобства возникнут у британских фанатов и иностранных болельщиков, которые захотят посетить бой вживую.

Но этот бой точно состоится,

– подытожил он.

Что известно о бою Джошуа – Фьюри

Отметим, что, по последним актуальным данным, главным фаворитом и компромиссным вариантом для обеих сторон стал Кардифф (Уэльс). Ожидается, что поединок состоится на стадионе "Принсипалити", который способен принять более 80 тысяч зрителей.

Изначально бой планировали провести в конце ноября. Впрочем, менеджер Фьюри Спенсер Браун сообщил, что поединок перенесут на декабрь. По его словам, декабрьское противостояние должно стать "лучшей рождественской вечеринкой в мире" для всех поклонников бокса.