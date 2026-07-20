Усик назвал фаворита боя Фьюри – Джошуа

Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри планируют встретиться в очном поединке в конце 2026 года. Однако, перед этим оба проведут промежуточные бои: 25 июля Джошуа выйдет на ринг против Кристиана Пренги, а днем ранее, 24 июля, Фьюри встретится с Мариушем Вахом.

Украинский боксер Александр Усик поделился своим прогнозом относительно предстоящего британского противостояния. Об этом он рассказал в интервью FightHype.

Кто победит в бою Джошуа – Фьюри

Усик отметил, что Фьюри и Джошуа имеют совершенно разные стили ведения боя. По его словам, Джошуа – классический боксер, тогда как Фьюри больше напоминает уличного бойца, действия которого сложно предсказать.

Энтони – классический боксер, а "Жадный пузо" – уличный боец. "Жадный пузо" – это мой друг Тайсон Фьюри. Я очень уважаю этого парня. Он не классический боксер. От него никогда не знаешь, почему ожидать. Каждый раунд непредсказуем,

– сказал Усик.

Украинец также упомянул, что подготовка к двум поединкам с Фьюри стала для него одним из самых сложных этапов карьеры. Ради тренировочного процесса он почти полностью изолировался от внешнего мира и даже пропустил рождение дочери.

Несмотря на высокую оценку Фьюри, Усик считает, что в случае очного противостояния победу одержит Джошуа.

"Энтони Джошуа", – ответил Усик на вопрос о фаворите боя.

Трансляцию поединка будет осуществлять платформа Netflix. Окончательное место проведения боя еще не определено, однако среди возможных вариантов рассматривают Великобританию, США и Саудовскую Аравию.

В андеркарде вечера бокса с участием Джошуа и Пренги также выступит украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк.