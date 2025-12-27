Джошуа получил предложение по титульному бою: согласился ли боксер на поединок

Недавно Энтони Джошуа дрался против Джейка Пола в Майами. Британский боксер победил американского блогера.

Теперь "Эй Джей" имеет предложение по титульному бою. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

С кем может подраться Джошуа?

Фрэнк Уоррен рассказал, что Джошуа может подраться за титул WBO против Фабио Уордли. Однако бывший чемпион мира еще не дал ответа относительно того, хочет ли он встретиться с земляком.

Напомним, что Уордли должен был драться с Усиком. Однако украинец отказался от титула, который в конце концов перешел к британскому боксеру.

Ожидается также, что Уордли назначат обязательного претендента на титул. Он может подраться против Мозеса Итаумы.

Отметим, что Джошуа после победы над Полом обратился к Тайсону Фьюри. Британский боксер бросил вызов "Цыганскому королю".

Что Джошуа сказал Фьюри?

Как сообщает Netflix Sports, Джошуа заявил, что полностью готов войти в 2026 год. Он отметил, что, если намерения Фьюри серьезные, то пусть он выходит и бьется.

"Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтать: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – заявил Джошуа.

Что известно о возможном бое Джошуа – Фьюри?